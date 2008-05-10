Доработка Melbis shop (для тех кто знает эту CMS)

Доработка Melbis shop. Для кто знает эту CMS. Исполнитель, действительно должен знать данную CMS, а не просто расчитывать на то, что попроют и может получится,т.е. надо знать все нюансы этой программы, что бы не упустить нужных моментов.

1 . Требуется доработать некоторые модули.

2. Изминить немного стандартный дизайн.

3. Прикрутить систему управления баннерами

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1.1. На основе ленты новостей сделать модуль статей с анологичным выводом анонсов на главную страницу

1.1.1. Если не сложно то желательно сделать так что статьи можно было закреплять например одну на 1 мести, другую на 2 и т.д., соответственно они должны торчать всегда в анонсе, остальные автоматом сдвигаются ниже, если для них не установленно правило. И если возможно то установить сроки публикации. Аналогично сделать с лентой новостей.

1.2. Сделать так, что бы одним кликом возможно было выключать функции магазина, но оставлять сам каталог, со всеми другми функциями фильтров, сравнений, характеристик и пр., но что бы в любое время можно было включить.

1.3. Доработать модуль поиска, что бы можн было искать только в каталоге и по всему сайту.

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2.1. В дефолтном шаблон есть три колонки только на начальной странице, а надо что бы они были на всех и работали так же как и на первой, т.е. выполнялись те же функци добавления текстовых блоков, ссылок, каталогов и прочего.

2.2. если в верхнее меню добавлять ссылки то оно расширяется пока не выйдеет за границы экрана, т.е. макет не резиновый, а надо чтобы макет по умолчанию был резиновый и на всю область экрана, и если будет много ссылок, что вряд ли, но на всякий случай, они переходили под первый ряд ссылок.

2.3. когда добавляешь текстовые блоки, в общем в первой и третьей колонке всё устраивает, хотя и во второй

тоже, но в макете нужно предусмотреть чтобы один иле несколько, блоков можно было размещать по горизонтали, так же в шапке и непосредственно под шапкой во второй колонке, а имя открытого раздела которое пишется огромными буквами, у меньшить. Все места вначале регистрируются в самой проге, а потм вносятся в

шаблон, думаю кто знает эту программу, понимает о чём я. И ещё так же надо сделать в самом подвале, в том числе где стоит копирайт создателя магазина, что бы можно было добавлять свою информацию и изменять её, а в других всякие счетчики, ссылки и прочую лабуду и под ним.

2.4. шапку сата сделать так же резиновой по вертикали, так как мой логотип выше чем их

и он не помещается, а шапка должна расширятся по высоте логотипа

при этом если там добавить текстовой блок то опять же шапка должна

растягиваться вертикально по высоте содержания блока но логотип оставаться вверху шапки, а не съезжать ниже.

2.5. изменить карточку товара, а то она слишком громоздкая, и там много

пустого места , а так же сделать её более интуитивно понятной, так как не сразу поймёшь что основное описание ещё на уровень глубже, в общем дизайн у неё не очень.

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3.1. Прикрутить систему публикаци и контроля баннеров, так что бы можно было размещать баннер в любом текстовом блоке, в том числе с возможностью установки например пяти баннеров на одно место, с автоматическим снятием баннера с публикации в зависимости от срока, а также установкой нового следом, если таковой назначен.

Возможно сами может что то присоветуете, если работали уже с программой и знаете её недочёты, что желательно сделать или доработать.

Желательно исполнитель из Омска, если конечно такой найдётся, но не обязательно.

Интересуют сроки исполнения и цена. (Бюджет несколько ограничен, поэтому прошу цену не заламывать)

Исполнитель, действительно должен знать данную CMS, а не просто расчитывать на то, что попроют и может получится,т.е. надо знать все нюансы этой программы, что бы не упустить нужных моментов.