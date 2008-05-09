Установка Скрипта на Вёрстку т3 в приложение Бюджет 25 wmz
Создание модуля каталог mp3 файлов
Задача заключается в создании сайта mp3. Можно из готовых скриптов. Работа с mp3. Автоматическое добавление в базу после добавление на сервер. Чтение информации из тегов. Админ-панель. Настройка предпрослушивания в заниженном качестве или открывка mp3. Настройка биллинга.
Подробности по icq 391735408
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