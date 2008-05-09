Создание модуля каталог mp3 файлов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок315 просмотров

Задача заключается в создании сайта mp3. Можно из готовых скриптов. Работа с mp3. Автоматическое добавление в базу после добавление на сервер. Чтение информации из тегов. Админ-панель. Настройка предпрослушивания в заниженном качестве или открывка mp3. Настройка биллинга.

Подробности по icq 391735408

17 лет назад
smsminus
Макс 
34 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

dimashatalov
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$100
7 дней
Необязательный молодой человек. Не советую с ним работать.

Заявки фрилансеров

dimashatalov
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад