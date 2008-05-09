Нужно добавить форму ввода ВBкода для Worldpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка328 просмотров

Привет!

Нужно добавить форму ввода ВBкода для Worldpress. Как на форумах смайлики вставляются, только картинки будут мои и всего 4.

Пишите только в ICQ#: 371-827-442

17 лет назад
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16 лет назад

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