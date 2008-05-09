Нужно сделать кодировку в SendMail(Форма отправки)

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Итак, есть сендмэйл, а именно: на сайте стоит форма с полями, туда забивается текст на русском. Отправляется на имейл. Однако кодировка не получается верная при получении - всякие непонятные символы.

Кто поможет? Работы на пять минут!!!

P.S.

При отправке на обычный mail.ru всё отлично. На западные сервера - ничего не происходит.

17 лет назад
other666
Виктор 
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Kudja
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Kudja
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад

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