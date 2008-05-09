Нужно сделать кодировку в SendMail(Форма отправки)

Итак, есть сендмэйл, а именно: на сайте стоит форма с полями, туда забивается текст на русском. Отправляется на имейл. Однако кодировка не получается верная при получении - всякие непонятные символы.

Кто поможет? Работы на пять минут!!!

P.S.

При отправке на обычный mail.ru всё отлично. На западные сервера - ничего не происходит.