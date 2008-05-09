Интернет-магазин

Необходимо разработать сайт с использованием любого готового решения для реализации модуля интернет-магазина.

Пользовательская часть содержит графическую часть, навигационное меню сайта, а также контентную область для того, чтобы посетитель сайта с первой страницы мог получить вводную информацию о компании, а также ознакомиться с последними новостями.

Контентная область первой страницы делится на разделы:

o Форма «Поиск»;

o «Корзина» - -отображает состав выбранных для покупки товаров;

o «Добро пожаловать!» - содержит вступительную статью со ссылкой «подробнее», ведущую на раздел «О компании» ;

o «Новости» - содержит 3 последние новости (анонсы) в формате: дата, заголовок, краткое содержание. Ссылка «Подробнее» переходит на страницу с полным содержанием данной новости (анонса). Если у новости отсутствует полное содержание, ссылка «Подробнее» не отображается.

o «Новости» - содержит 3 последние новости (анонсы) в формате: дата, заголовок, краткое содержание. Ссылка «Подробнее» переходит на страницу с полным содержанием данной новости (анонса). Если у новости отсутствует полное содержание, ссылка «Подробнее» не отображается.

o «Спецпредложения» - 3-5 позиций товара, поля в формате:

Вывод информации о товаре:

- Название товара (с указанием группы товара в каталоге)

- Маленькое фото

- Краткое описание модели

- Цена

- Состояние «В наличии»/ «На заказ»

- Ссылка или кнопка «Купить»/ "Добавить в корзину"

- Ссылки Запчасти и Аксессуары (отображаются в зависимости от наличия запчастей и аксессуаров).

Обязательно наличие регистрации для пользоватлей, поиск по сайту, сортировка при поиске по каталогу товаров (по цене, артикулу, бренду, имени, статусу).

Также обязательно нужно предусмотреть возможность подключения внешней БД.

Интересуют сроки выполнения проекта и возможная стоимость.