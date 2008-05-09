Простой скрипт сайта с импортом статьей из RSS

Нужно написать простенький скрипт с простенькой админкой. Основные функции. Создание категорий неограниченной вложенности, выдёргивание статей из RSS ленты (не граббинг, а из уже готовых полные RSS лент), ну и публикация статей в указанные разделы сайте по тегу . Прсотенький поиск по сайту как по загаловкам, так и по содержимому, ну или везде.

Требования:

1) Не использует баз данных MySQL, все данные хранятся в .txt

2) Шаблонная структура smarty ну или подобие, главное чтобы можно было тегами выводить информацию в шаблоне.

3) Возможности проверки RSS через крон. Проверки и соответственно публикации.

Скрипт простой, тянет не больше чем на 30$ Если будут короткие сроки предложены то заплачу 50$ за работу.

Предложения писать в ICQ: 374268194