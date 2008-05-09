Простой скрипт сайта с импортом статьей из RSS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Нужно написать простенький скрипт с простенькой админкой. Основные функции. Создание категорий неограниченной вложенности, выдёргивание статей из RSS ленты (не граббинг, а из уже готовых полные RSS лент), ну и публикация статей в указанные разделы сайте по тегу . Прсотенький поиск по сайту как по загаловкам, так и по содержимому, ну или везде.

Требования:

1) Не использует баз данных MySQL, все данные хранятся в .txt

2) Шаблонная структура smarty ну или подобие, главное чтобы можно было тегами выводить информацию в шаблоне.

3) Возможности проверки RSS через крон. Проверки и соответственно публикации.

Скрипт простой, тянет не больше чем на 30$ Если будут короткие сроки предложены то заплачу 50$ за работу.

Предложения писать в ICQ: 374268194

MySQL
17 лет назад
Dimoogle
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модуль рассылки новостей по имейл + управление

    $2400

    На основе существующей связки на основе Zend_Framework+Doctrine+Smarty+jQuery требуется создания модуля сайта по управлению новостями, рассылкой дайджестов новостей пользователям сайта. Функциональные характеристики: * Latest news * News history ...

    jQuery
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт сборщик информации

    Требуется создать скрипт, который будет собирать любую информацию по маске и по заданному количеству символов. Допустим нужны все адреса сайтов вида "domain***.***" - 13 символов всего, из них прописанные обязательны, а * отмечены любые символы. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прикрутка темплейта к cms

    $100

    Здравствуйте. У меня есть сверстанный темплейт — http://pages.myway.kz/weddingphoto.su/. Необходимо «прикрутить» его к какой-либо цмс, без разницы — вордпресс или аналог. Главное — чтобы обеспечивался функционал как на weddingfoto.ru, и безгеморное ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка mp3 движка

    $500

    Требуется довольно емкая доработка мп3 движка. Стучать в асю 608061 Обязательно портфолио и желательно опыт работы программирования скриптов для работы с медиа файлами. Оплата в вебмани

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка флаш сайта

    $50

    Имеется заготовка из templatemonster. Необходимо добавить дополнительные фотографии (имеются в приложении), Настроить форму контакта на отправку майлов, Изменить название сайта. Так как тексты на греческом в приложении имеется файл с текстами и переводами.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт автосоздания почтового аккаунта

    $10

    Здравствуйте! Нужен скрипт автосоздания почтового аккаунта. Сейчас поясню ситуацию...Есть хостинг, сервак у провайдера(=&gt;никакого доступа нет). При регистрации юзера, он должен автоматом получать ящик вида '$username'@мойдомен.ру Мне нужна заготовка этого скрипта, логины я ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка чата VOC++

    Имеется чат на движке VOC++ BSE, плюс мод антихак который вырезает запрещенные ссылки из сообщений, требуется добавить функцию отправки в приват админам, при использовании запрещенной ссылки с ее содержанием. жду ваших предложений...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужна программа

    Добрый день. В общем ситуация такая, нужна программа которая ходила бы по определённым веб страницам и собирала нужную информацию. Далее внутри этой проги нужна будет функция которая бы позволяла проводить сортировку и поиск данных ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль социальной сети

    $3500

    На основе существующей связки на основе Zend_Framework+Doctrine+Smarty+jQuery требуется создания модуля предоставляющего пользователям стандартные функциональные возможности социальной сети. Функциональные характеристики: - Поиск пользователей на карте (Google Maps) - Чат ...

    jQuery
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад