Доработка mp3 движка

Абсолютно безответсвенный человек. Взялся за работу, получил двиг и просто пропал, перестал отвечать в асе. Это цитата из аськи начиная со дня сдачи проекта: Yastreb (02:03:18 23/05/2008) прив. двиг готов? Aleksey Krivin (dnetdev) (18:02:24 23/05/2008) 23/05/2008 (06:14 GMT +02:00) Привет, завтра закончу, сегодня работать не буду, день рождения :D Я не пью-код нормально допишу)) проект мы начали в воскресенье, вот и вторая неделя подошла к концу Yastreb (18:02:54 23/05/2008) оке Yastreb (03:09:01 26/05/2008) и? все тема заглохла? Прошло 5 дней и ни ответа ни привета =(