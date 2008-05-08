Доработка mp3 движка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Требуется довольно емкая доработка мп3 движка.

Стучать в асю 608061

Обязательно портфолио и желательно опыт работы программирования скриптов для работы с медиа файлами.

Оплата в вебмани

17 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dnetdev
Krivin 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Абсолютно безответсвенный человек. Взялся за работу, получил двиг и просто пропал, перестал отвечать в асе. Это цитата из аськи начиная со дня сдачи проекта: Yastreb (02:03:18 23/05/2008) прив. двиг готов? Aleksey Krivin (dnetdev) (18:02:24 23/05/2008) 23/05/2008 (06:14 GMT +02:00) Привет, завтра закончу, сегодня работать не буду, день рождения :D Я не пью-код нормально допишу)) проект мы начали в воскресенье, вот и вторая неделя подошла к концу Yastreb (18:02:54 23/05/2008) оке Yastreb (03:09:01 26/05/2008) и? все тема заглохла? Прошло 5 дней и ни ответа ни привета =(

Заявки фрилансеров

dnetdev
Krivin 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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