Доработка флаш сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок196 просмотров

Имеется заготовка из templatemonster. Необходимо добавить дополнительные фотографии (имеются в приложении), Настроить форму контакта на отправку майлов, Изменить название сайта. Так как тексты на греческом в приложении имеется файл с текстами и переводами.

17 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Hazard-Soft
Василий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$40
2 дня
Отличная работа. Чувствуется профессионал своего дела. Сделал быстро, практически все пошло сразу с минимальными доработками и согласованиями. Спасибо.
Приятный в работе человек. Предоставил полное, чётко расписанное ТЗ. Договорились о сумме, которую заказчик оплатит после предоставления мною сайта. Оплатил сразу же. Желаю всем таких проектов. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Hazard-Soft
Василий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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