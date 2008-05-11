См. пример http://jino.ru/buy/price.html услуги и цены должны браться с сервера из БД. должно быть неограниченное к-во вложений. Хостинг -Дисковое пространство --100 мб - ...
Flash аудио плеер
Требуется написать аудио плеер по следующему ТЗ:
1 Яваскриптом создается параметр для флешь плеера и ему передаются 1 параметры (ну грубо говоря, какой файл грузить).
2 далее, грузится с сервака сам флеш файл (проигрыватель).
3 далее, этот проигрыватель тянет файл с сервака, урл для файла он берет из параметров, которые передал ему яваскрипт, ну грубо говоря выглядит так bla/bla/bla/flash.swf?u=ewr278r22332 - где u=ewr278r22332 - это запрос, который флеш должен отправить на сервак нам для получения файла, т.е. мы дали флеш-проигрывателю параметр ewr278r22332 а реально он запрашивает файл например так: http://ourserv.com/sounds/get.cgi?u=ewr278r22332
сервер отдает по этому запросу файл в MP3 формате
4 когда звуковой файл загружен в флеш (сначала файл целиком грузится и только потом проигрывается), он проигрывается
5. как только файл проигрался (ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО), флешь проигрыватель должен сделать еще один запрос к серваку, чтобы сообщить, что файл проигран, т.е. проигрыватель должен сделать запрос на урл, например, http://ourserv.com/sounds/done.cgi?u=ewr278r22332
в ответ разумеется от сервака уже никакие данные не будут идти - т.е. это будет пустой запрос
Вес плеера должен быть не более 8кб
Предлагаем свои цены кто, предложит дешевле то и будет делать, данное приложенее очень простое и мастерство тут не в цене!
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