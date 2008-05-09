Подправить скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок197 просмотров

Требуется подправить скрипт.

Скрипт заходит на webmaster.yandex.ru и сохраняет урлы сайта и заголовки.

Яндекс изменил шаблон, поэтому скрипт стал работать не корректно. Нужно в скрипте подправить шаблон Яндекса.

17 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

assous
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все четко, очень приятно было работать.

Заявки фрилансеров

assous
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад