Доработка сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок176 просмотров

Надо доработать скрипт покупка и продажа трафика. Добавить в скрипт рассылка писем, создать топ конкурса и баннеры.

17 лет назад
AsBid
Алекс 
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$300
3 дня

Заявки фрилансеров

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад