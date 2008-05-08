Cкрипт для обработки XML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок202 просмотра

Задача такая: нужен скрипт, на php или javascript, для работы с сервисом Касса ROBOXchange.net. Скрипт должен получить список курса валют и все. Описание xml интерфейса здесь: http://www.roboxchange.com/Environment/CashRegister/DemoShop/ru/Doc/CashRegister.aspx#23

JavaScriptPHP
17 лет назад
farakich
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

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