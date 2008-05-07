Доработка и установка небольшого перл скрипта

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Приделать к скрипту лимитирование обращений не более n запросов в минуту с Ip

и установить его

17 лет назад
tod
47 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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