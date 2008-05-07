Есть скрипт социальной сети(типо В Контакте). Но в нем есть ошибки, надо его протестировать и исправить все ошибки, чтобы он был 100% рабочий! Ошибок не много, вроде только регистрация и не понятные ошибки сверху страницы. ...
Доработка и установка небольшого перл скрипта
Приделать к скрипту лимитирование обращений не более n запросов в минуту с Ip
и установить его
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