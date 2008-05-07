Нужно создать систему, которая бы контролировала клики и записывала. Примерная работа системы: 1) Человек попадает на сайт, где весят рекламные материалы: баннеры и текстовые ссылки. 2) К примеру возмем что на сайте весит ...
Изменить скрипт сайта на PHP
Есть готовый скрипт сайта, полностью php, рабочий. Нужно изменить стандартные функции + добавить новые (на сайте нужно автоматическое добавление баннеров клиента на главную страницу после заполнения формы с информацией о баннере и оплаты через SCI платёжной системы (e-gold, Liberty Reserve).
пс, есть готовое ТЗ.
И самое главное: Помимо этой работы есть много других заданий. Программист ищется для ПОСТОЯННОГО сотрудничества.
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