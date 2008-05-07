Изменить скрипт сайта на PHP

Есть готовый скрипт сайта, полностью php, рабочий. Нужно изменить стандартные функции + добавить новые (на сайте нужно автоматическое добавление баннеров клиента на главную страницу после заполнения формы с информацией о баннере и оплаты через SCI платёжной системы (e-gold, Liberty Reserve).

пс, есть готовое ТЗ.

И самое главное: Помимо этой работы есть много других заданий. Программист ищется для ПОСТОЯННОГО сотрудничества.