Необходимо написание модуля для обновления информации на сайте www.pythagor.ru. Исходники все есть, админка простая, без изысков, выбрал раздел для редактирования, удалил ненужное, добавил новое. В связи с очередным затягиванием сроков от исполнителя, ...
Требуется разработать модуль блога
Требуется разработать модуля блога, наподобие: http://www.rb.ru/community/index.php?automodule=blog
Есть варианты:
1. Разработка с "0"
2. кастомизировать готовый под нашу CMS
В ваших откликах прошу писать, что вы предлагаете, время и стоимость!!!!
Требования к програмистам: Языки и технологии: HTML, DHTML, CSS, JavaScript, PHP5, знание ООП СУБД: MySQL, умение строить сложные запросы, навыки оптимизации БД. Прочие требования: Знание и опыт работы с технологией AJAX, опыт реализации проектов уровня от "корпоративный сайт" и выше. Работа с фрэймворком Zend
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