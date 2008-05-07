Трансляция потокового видео + wmv->3gp конвертер

[ Tube сайт (трансляция потокового видео) ]

Задача – разработать и внедрить ПО для конвертации и транслирования потокового видео с сервера на сайте.

Описание:

На сервере в разных папках располагаются видеоматериалы в формате wmv. Необходимо выводить это видео в плеер на сайте для проигрывания в режиме потокового видео. Файлы от 10 до 500 Мб, воспроизведение с минимальной буферизацией. Просмотр видеофайла с любого места.

Требуется:

1. Предложить метод воспроизведения с описанием используемых технологий (флеш или что-то другое) и платформ.

2. Разработать ПО для автоматического конвертирования транслируемых файлов в нужный формат на сервере (если это требует технология и она отлична от flash).

3. Разработать ПО для автоматического пакетного конвертирования wmv файлов в flv на сервере.

[ 3gp обработчик ]

Задача – разработать и внедрить ПО для обработки и конвертации wmv файлов в 3gp на сервере.

Описание:

На серверах в разных папках лежат исходные видеофайлы в формате wmv. Требуется пакетно резать исходники по 2 (настраиваемо) минуты и конвертировать в 3gp формат с указанием bitrate & fps.

Требуется – предложить технологии реализации, платформы, автоматизировать исполнение задачи.

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Исполнители по двум задачам могут быть разные, но желательно, чтобы всё делала одна команда. Требуется предложить идеи, технологии, платформы, принципы работы, реализовать и внедрить с последующей поддержкой продукта.

Детальное ТЗ разрабатывается вместе с исполнителем, т.к. требуются консультации со стороны специалистов.

Работа без предоплаты, гарантии предоставляю в личной беседе.

Свои предложения направляйте на [email protected], оставляйте в комментариях либо пишите сообщения в личку. Сообщения типа «Могу взяться» не рассматриваются, просьба присылать предложения с описанием конкретных технологий и принципов реализации. Если есть вопросы для уточнения, с удовольствием отвечу.