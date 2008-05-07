Необходимо разработать не большую мультимедиа презентацию на Flash (дизайн возможно подготовим сами) и прорисовать 3D-модели продукции. Указывайте ориентировочные цены. Подробнее при общении.
Трансляция потокового видео + wmv->3gp конвертер
[ Tube сайт (трансляция потокового видео) ]
Задача – разработать и внедрить ПО для конвертации и транслирования потокового видео с сервера на сайте.
Описание:
На сервере в разных папках располагаются видеоматериалы в формате wmv. Необходимо выводить это видео в плеер на сайте для проигрывания в режиме потокового видео. Файлы от 10 до 500 Мб, воспроизведение с минимальной буферизацией. Просмотр видеофайла с любого места.
Требуется:
1. Предложить метод воспроизведения с описанием используемых технологий (флеш или что-то другое) и платформ.
2. Разработать ПО для автоматического конвертирования транслируемых файлов в нужный формат на сервере (если это требует технология и она отлична от flash).
3. Разработать ПО для автоматического пакетного конвертирования wmv файлов в flv на сервере.
[ 3gp обработчик ]
Задача – разработать и внедрить ПО для обработки и конвертации wmv файлов в 3gp на сервере.
Описание:
На серверах в разных папках лежат исходные видеофайлы в формате wmv. Требуется пакетно резать исходники по 2 (настраиваемо) минуты и конвертировать в 3gp формат с указанием bitrate & fps.
Требуется – предложить технологии реализации, платформы, автоматизировать исполнение задачи.
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Исполнители по двум задачам могут быть разные, но желательно, чтобы всё делала одна команда. Требуется предложить идеи, технологии, платформы, принципы работы, реализовать и внедрить с последующей поддержкой продукта.
Детальное ТЗ разрабатывается вместе с исполнителем, т.к. требуются консультации со стороны специалистов.
Работа без предоплаты, гарантии предоставляю в личной беседе.
Свои предложения направляйте на [email protected], оставляйте в комментариях либо пишите сообщения в личку. Сообщения типа «Могу взяться» не рассматриваются, просьба присылать предложения с описанием конкретных технологий и принципов реализации. Если есть вопросы для уточнения, с удовольствием отвечу.
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