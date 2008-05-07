Мультимедиа презентация компании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок336 просмотров

Необходимо разработать не большую мультимедиа презентацию на Flash (дизайн возможно подготовим сами) и прорисовать 3D-модели продукции. Указывайте ориентировочные цены. Подробнее при общении.

17 лет назад
LKdesign
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров