Доработка сайта. CMS Drupal

Есть сайт http://www.pharma.net.ua

Вот задания которые надо сделать. Интересуют деньги и сроки по каждому отдельно и все вместе.

Оплата по Webmoney по факту выполненных работ.

1. Отсутствуют серые вертикальные линии на многих страницах, например "Обзор прессы" (см. Вложение)

2. Надо на портале где-то выводить именинников (за 1 день). Данные брать из карточки в Каталоге (только если помечены для показа). Нам в админку где-то выводить всех именинников (тоже за день). Также как-то сделать, чтобы можно было внести "левого человека" с датой дня рождения (например, какого-то профессора).

3. На главной странице над блоком баннеров надо:

a. Надпись "Реклама" выровнять по центру поля

b. Надпись "Подписка" выровнять по «Рекламе»

c. Надпись "Финансы" выровнять по «Рекламе»

4. При разрешении экрана 1024Х768 на закладке "Каталог компаний" портал съезжает вправо – надо сделать так, чтоб не съезжал (т.е. чтоб размер полей поиска масштабировалось соответственно разрешению экрана)

5. Мы хотим делать рассылки пользователям и не только по e-mail. Необходимо:

a. где-то держать сформированный список для рассылок

b. после рассылки дать возможность получателю письма отказаться от рассылки (одним кликом).

6. Для упорядочивания Каталога необходимо:

a. Из поля поиска «Клиенты» удалить тех Клиентов, для которых услуги не предоставлялись ни одним из компаний-участников Каталога.

b. Создать дерево из папок для поля "Услуги, которые предоставляются"

c. В админке сделать такую же схему ввода для нефарм. Клиентов, как и для фарм. Клиентов

d. В карточке компании-участника Каталог в разделе"Спектр предоставлесых услуг" и в разделе "Страны" сделать сортировку строчек по алфавиту

7. На главной странице портала внизу каждого раздела (новости, статьи, мероприятия) есть кнопка «Добавить», с помощью которой зарегистрированный пользователь может самостоятельно вносить информацию на портал. Надо сделать такую же кнопку только не только на главной странице, а и внутри каждого из вышеперечисленных разделов.

8. Для каждого из опубликованных материалов надо добавить модули для учета статистики (прочтения), рейтинга (+1,+2,+3,+4,+5), количества комментариев.

9. Добавить возможность просмотра в админке:

a. кто из подписчиков на что подписан

b. кто из подписчиков не подписан вообще ни на один материал/рассылку

10. Для каждого Мероприятия сделать в админке возможность присваивать признаки: по «интересности» (+1,+2,+3), по масштабу (локальные, международные), по статусу (планируемые, прошедшие). Статус Мероприятия должен меняться автоматически в зависимости от текущей даты.

11. Сделать систему поиска в Мероприятиях (по дате проведения, периоду проведения, по масштабу, по «интересности», по статусу),

12. Сделать возможность отбора Статей по автору, по дате публикации.

13. Сделать «Версия для печати» для каждого материала

14. Сделать «Добавить портал в избранное»

15. Сделать «сделать стартовой страницей»

16. Дать возможность ввода компании в Каталог непосредственно с портала

17. Сейчас на главную страницу в каждом блоке (Новости, Статьи, Видеоинтервью, Мероприятия) выводится по 3 первых материала. Надо сделать так, чтобы была возможность в админке одним кликом изменять это количество.

18. Сделать возможность скачивать интервью

19. Дать возможность выбирать размер шрифта (А,А,А)