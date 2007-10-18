Есть сайт. При заходе на страницу авторизации появляется сообщение "Доступ запрещён".

Задача: найти способ получить доступ к форме авторизации.

Доп. инфо: возможно при запросе страницы с формой авторизации стоит проверка по ИП или ещё какая то проверка.

Цена: $100

Прошу сразу указывать ваши кинтактные ICQ. На мыло или по внутренней почте не общаюсь.