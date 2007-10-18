Для портала с разнородным контентом нужно установить и настроить Sphinx http://sphinxsearch.com/ доп. информация: сравнение с другими вариантами http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/ обсуждение на хабре http://habrahabr.ru/blog/webdev/40473.html Задача: нужно настроить ...
Написать несложное дополнение к CMS
CMS - phpshop catalog (phpshop.ru)
Требуется специалист, знающий и разбирающийся в phpshop.
Надо:
1. написать модуль. тз вложенно (возможно, немного не по стандартам изложенно, на вопросы отвечу)
2. из psd макетов собрать шаблоны.
3. настроить сам магазин.
---
Качество исполнения и сроки - критичны. Работа срочная.
Оплата 250-300$ по курсу 24, платёжными системами (или наличными если удобно)
Предложения писать на аську с пометкой PHPSHOP
Если готовы работать то заявку оставляйте в любом случае.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется спарсить информацию обо всех исполнителях с музыкального сайта и загнать в БД. На основе всего этого сделать модуль для мобильного сайта, по сути аналог того ресурса, с которого будет парситься информация - список ...Закрыт17 лет назад
Модификация для скрипта магазина. Скрипт PHPShop catalog Список мест офф-лайн покупки: Для чего это нужно: представить каталог обуви и удобно показать посетителям, где её можно померить и приобрести. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Доработать сайт http://fabricabilliarda.ru Нужно сделать страницы 1.БИЛЬЯРДНЫЕ СТОЛЫ И АКСЕССУАРЫ перенести каталог отсюда http://www.billiard-world.ru/?pd=products адаптировать под дизайн ...Закрыт17 лет назад
Наш скрипт формирует трехмерные координаты вершин и ссылки между вершинами ( (x, y, z) - координаты вершин и a->b вершина a ссылается на на вершину b), передает их скрипту (который нужно написать ...Закрыт17 лет назад
Нужно сделать флеш-сайт для презентаций и видео, примерный аналог www.russia.ru По дизайну – похожий на russia.ru Из требований – возможность использовать видеоролики и презентации различного качества и формата. ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно написать парсер XML-прайса (формат Яндекс.Маркет) -синхронизация склада -ценообразование (продумать) -если в базе не удалось найти такую же модель - взять описание с Яндекс.Маркет -работа только с одной категорией -внутрений ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Добрый вечер! Требуется человек, доделающий начатое предыдущим програмистом, который не смог продолжать работу над проектом. Проект не сложный абсолютно. Оплата - хостинг. Размер и время обсудим лично. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Нужно создать русские языковые файлы для MySQLDumper 1.23, работа в целом не сложная но нужно знание английского и русского языка.Закрыт17 лет назад
- $100
Необходимо разработать скрипт он-лайн органайзера с одной нетрадиционной функцией "Дневник Достижений". Ничего особенно сложного. Основные функции (стандартные): - регитрация, вход, напоминалка пароля; - сам органайзер: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад