Нужно написать парсер XML-прайса (формат Яндекс.Маркет)

-синхронизация склада

-ценообразование (продумать)

-если в базе не удалось найти такую же модель - взять описание с Яндекс.Маркет

-работа только с одной категорией

-внутрений артикул

-создание категорий

-в дальнейшем переботка скрипта для новой версии S-S

(возможно появятся не большие корректировки)

т.к. работать мы с вами будем впервый раз - раз оплата по факту. имею персональный WM аттестат. если вы из Питера возможна передача налички при встрече.