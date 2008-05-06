Скрипт он-лайн органайзера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки185 просмотров

Необходимо разработать скрипт он-лайн органайзера с одной нетрадиционной функцией "Дневник Достижений".

Ничего особенно сложного.

Основные функции (стандартные):

- регитрация, вход, напоминалка пароля;

- сам органайзер: добавление задания на конкретную дату (суть задания, приоритетностью выполнения, исполнитель). Элементарная организация работы: редактирование, добавление, удаление. Возможность разбивать на подзадания. Также возможность отмечать задания как сделанные, или добавлять статус "сделано на 50% (5, 10, 25, 50, 75, 95).

- напоминалка запланированых на следующую неделю заданий по е-мэйл.

- подсчет "процент выполнения" за вчера, неделю, месяц;

Нестандартное (но тоже просто организовать):

- задания, отмеченые как "сделаное" можно относить в специальный раздел "Дневник Достижений". К этому заданию прибавляется короткое пояснение (текст пользователя), картинка (из предложеных типа ленточки, кубка, грамоты и т.д.), по желанию возможно комментирование другими пользователями.

- "Дневник Достижений" должен быть доступен внешнему пользователю по удобному адресу (типа, http://домен_сервиса/логин_пользователя).

Дизайн простой, желательно в стиле http://www.ranx.ru/

PHP + MySQL + (очень одобряется) AJAX.

Дополнительные вопросы - в приват. Туда же бюджет и сроки выполнения.

P.S. Немного подзабыл, может и понятно - админка со стандартными функциями для администратора.

AJAXMySQLPHP
17 лет назад
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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