Проект на 2-3 месяца, требуется команда из 2-3х программистов, на Битриксе (требуются сертификаты). Работа по договору, желательно оплата безналом. Интересует долгосрочное сотрудничество! Связь через личку, кратко опишите вашу команду и почасовую ставку.
Скрипт он-лайн органайзера
Необходимо разработать скрипт он-лайн органайзера с одной нетрадиционной функцией "Дневник Достижений".
Ничего особенно сложного.
Основные функции (стандартные):
- регитрация, вход, напоминалка пароля;
- сам органайзер: добавление задания на конкретную дату (суть задания, приоритетностью выполнения, исполнитель). Элементарная организация работы: редактирование, добавление, удаление. Возможность разбивать на подзадания. Также возможность отмечать задания как сделанные, или добавлять статус "сделано на 50% (5, 10, 25, 50, 75, 95).
- напоминалка запланированых на следующую неделю заданий по е-мэйл.
- подсчет "процент выполнения" за вчера, неделю, месяц;
Нестандартное (но тоже просто организовать):
- задания, отмеченые как "сделаное" можно относить в специальный раздел "Дневник Достижений". К этому заданию прибавляется короткое пояснение (текст пользователя), картинка (из предложеных типа ленточки, кубка, грамоты и т.д.), по желанию возможно комментирование другими пользователями.
- "Дневник Достижений" должен быть доступен внешнему пользователю по удобному адресу (типа, http://домен_сервиса/логин_пользователя).
Дизайн простой, желательно в стиле http://www.ranx.ru/
PHP + MySQL + (очень одобряется) AJAX.
Дополнительные вопросы - в приват. Туда же бюджет и сроки выполнения.
P.S. Немного подзабыл, может и понятно - админка со стандартными функциями для администратора.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3000Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть функционирующий "открыточный" сайт на бесплатном движке, имеются наброски дизайна Необходимо "натянуть" этот дизайн на сайт. Движок на PHP и MySQL Homepage скрипта: http://www.maianscriptworld.co.uk/free-php-scripts/maian-greetings/free-greetings-card-system/index.html Там же можно посмотреть образцы ...Закрыт17 лет назад
Нужен однопоточный PHP-скрипт для постинга записей на сервис Liveinternet. ТЗ вышлю. PS: Впоследствии скрипт должен стать многопоточным и поддерживать работу через проксиЗавершен17 лет назад
Необходимо сделать Flash карусель по стуктуре, указанной в приаттаченном файле. Примеры каруселей: - http://www.tvigle.ru/ - http://www.emc.com Параметры карусели: 1) 6 кадров - расположение см. в ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
Проект – соц. сеть. Объём приличный. Сроки – горят. Опыт – обязателен. В итоге должно выйти около 50 стр. т.з. Пишите примерный прайс.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Флеш Аниматор-Илюстратор нужен для создания флеш ролик прошу ознакомить с вашими работами Исполнителю вручю сценарий обсудим все детали, Заранее Спасибо!Закрыт17 лет назад
Проблема в том что мини-чат работает нормально в браузере на компьютере, а в Opera Mini На мобильных телефонах непоказываются последние сообщения.. Это нужно сделать.. Оставляйте ваши ICQ.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо разработать мод приема платежей для сайта wmtraffic.ru через z-payment.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сайт на шареде с описанием фильмов и сами фильмы на дедике с антиличем от smscoin.com. Надо сделать как на filmplus.ru - к оплате по sms добавить еще и безлимитный доступ к фильмам посредствам ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Интересуют точные цены и сроки на создание интернет казино под ключ с подключением всех влзможных платежных систем и вариантов пополнения депозита на казино. Интересуют точная цена на примере казино https://www.va-bank.com/ Выслушаю все предложения!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад