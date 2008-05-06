Необходимо сделать Flash карусель по стуктуре, указанной в приаттаченном файле. Примеры каруселей:

- http://www.tvigle.ru/

- http://www.emc.com

Параметры карусели:

1) 6 кадров - расположение см. в приаттаченном рисунке.

2) При клике на любой из кадров карусель прокручивается и он показывается на первом плане.

3) Размеры как в приаттаченном рисунке.

4) Содержимое карусели, т.е. каждого слайда - это отдельные SWF файлы, загружаемые из конфига.

5) Конфиг карусели - XML файл.

Параметры XML файла конфигурации карусели:

1) ссылки на 6 SWF файлов для каждого из кадров.

2) таймаут, в секундах, про проществии которого карусель поавно поворачивается на 1 кадр. Т.е. если юзер просто смотрит на картинку и ничего не делает - то карусель движется, раз в 10 секунд например.