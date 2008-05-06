Проект – соц. сеть. Объём приличный. Сроки – горят. Опыт – обязателен. В итоге должно выйти около 50 стр. т.з. Пишите примерный прайс.
Flash карусель
Необходимо сделать Flash карусель по стуктуре, указанной в приаттаченном файле. Примеры каруселей:
Параметры карусели:
1) 6 кадров - расположение см. в приаттаченном рисунке.
2) При клике на любой из кадров карусель прокручивается и он показывается на первом плане.
3) Размеры как в приаттаченном рисунке.
4) Содержимое карусели, т.е. каждого слайда - это отдельные SWF файлы, загружаемые из конфига.
5) Конфиг карусели - XML файл.
Параметры XML файла конфигурации карусели:
1) ссылки на 6 SWF файлов для каждого из кадров.
2) таймаут, в секундах, про проществии которого карусель поавно поворачивается на 1 кадр. Т.е. если юзер просто смотрит на картинку и ничего не делает - то карусель движется, раз в 10 секунд например.
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