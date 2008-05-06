Флеш ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок239 просмотров

Флеш Аниматор-Илюстратор нужен для создания флеш ролик прошу ознакомить с вашими работами

Исполнителю вручю сценарий обсудим все детали, Заранее Спасибо!

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ze4yr
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

ze4yr
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад