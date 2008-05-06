Подключить к сайту баннер как rich-media

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки117 просмотров

Нужно "подкрутить" флеш баннер к сайту, чтобы он появлялся как rich media.

А именно html- код и java скрипт.

HTMLJava
17 лет назад
dtis
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

nimahno
Гость 
46 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

nimahno
Гость 
46 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад