Незаметная загрузка заданных страниц в браузере

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок243 просмотра

Язык написание - Java, Javascript или ActionScript (Flash). Возможно и какая-то другая реализация, но насколько я знаю, по-другому никак.

Что должен делать скрипт (флэшка):

Когда человек заходит на страницу, содержащую написанный вами скрипт, бразуер должен (желательно незаметно для пользователя):

1. Перейти на одну страницу (GET запрос).

2. Засабмитить заранее известную форму (POST запрос).

3. Если в полученной POST запросом странице есть заданный текст - загрузить еще одну страницу.

Конкретные адреса формы отправлю по запрсу.

Желательно прием cookies на первой странице, и передача их при POST запросе.

JavaJavaScript
17 лет назад
samikadze
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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