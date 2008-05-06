Незаметная загрузка заданных страниц в браузере

Язык написание - Java, Javascript или ActionScript (Flash). Возможно и какая-то другая реализация, но насколько я знаю, по-другому никак.

Что должен делать скрипт (флэшка):

Когда человек заходит на страницу, содержащую написанный вами скрипт, бразуер должен (желательно незаметно для пользователя):

1. Перейти на одну страницу (GET запрос).

2. Засабмитить заранее известную форму (POST запрос).

3. Если в полученной POST запросом странице есть заданный текст - загрузить еще одну страницу.

Конкретные адреса формы отправлю по запрсу.

Желательно прием cookies на первой странице, и передача их при POST запросе.