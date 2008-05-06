Карта города с поиском адреса и расчета маршрута между двумя точками. html страница с формой поиска, запроса и флешкой (карта города). Управление флешкой с html-страницы (разработать что-то вроде внутреннего API). Динамическая прорисовка ...
Незаметная загрузка заданных страниц в браузере
Язык написание - Java, Javascript или ActionScript (Flash). Возможно и какая-то другая реализация, но насколько я знаю, по-другому никак.
Что должен делать скрипт (флэшка):
Когда человек заходит на страницу, содержащую написанный вами скрипт, бразуер должен (желательно незаметно для пользователя):
1. Перейти на одну страницу (GET запрос).
2. Засабмитить заранее известную форму (POST запрос).
3. Если в полученной POST запросом странице есть заданный текст - загрузить еще одну страницу.
Конкретные адреса формы отправлю по запрсу.
Желательно прием cookies на первой странице, и передача их при POST запросе.
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