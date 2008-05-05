Что нужен скрипт для импорта данных из csv-файла в базу данных движка PHP LD. csv-файлы бывают 2 типов: база ссылок и база статей. Полное ТЗ вышлю по запросу. PS: в ...
PHP
Проект на PHP+MySQL. подробное ТЗ при личном обсуждении.
Нужен ответственный программист, имеющий постоянный доступ к инет, имеющий ужедневно не менее 8 часов для выполнения проекта. Если эти одно из их требований не выполняется - этот проект НЕ для вас.
Обязательное наличие положительных и отсутствие отрицальтельных отзывов на weblancer'е.
ВАЖНО:
В ставке укажите вашу цену за выполнение работы на протяжении 1 месяца при загрузке по 6-8 часов в день.
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