Проект на PHP+MySQL. подробное ТЗ при личном обсуждении.

Нужен ответственный программист, имеющий постоянный доступ к инет, имеющий ужедневно не менее 8 часов для выполнения проекта. Если эти одно из их требований не выполняется - этот проект НЕ для вас.

Обязательное наличие положительных и отсутствие отрицальтельных отзывов на weblancer'е.

ВАЖНО:

В ставке укажите вашу цену за выполнение работы на протяжении 1 месяца при загрузке по 6-8 часов в день.