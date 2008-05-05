Модуль под osc vam или отдельно работающий скрипт

На работе закрыли возможность пользования внешней эл. почтой. Предположительно идёт отсечка не по списку почтовх доменов а по признаку почтового вервера - наличия в строке "mail" или чего-то ещё.

Есть зарегистрированные домены, и магазин на базе osc vam . Есть почта на этом же домене и на других.

Нужно сделать модуль к нему или отдельный скрипт, который позволит читать почту и отправлять её.