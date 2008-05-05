Проекты с перспективой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок277 просмотров

Требуются php и mysql программисты, а так же дизайнеры для работы над несколькими интересными проектами (для начало над одним более перспективным), но за проценты от прибыли. Т.е. нужны люди готовые потерпеть с оплатой до 3-х месяцев.

Я знаю что таких людей здесь мало, но они есть. Отвечу ВСЕМ кому будет интересно.

ICQ 411-999-017

MySQLPHP
17 лет назад
Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров