Проекты с перспективой

Требуются php и mysql программисты, а так же дизайнеры для работы над несколькими интересными проектами (для начало над одним более перспективным), но за проценты от прибыли. Т.е. нужны люди готовые потерпеть с оплатой до 3-х месяцев.

Я знаю что таких людей здесь мало, но они есть. Отвечу ВСЕМ кому будет интересно.

ICQ 411-999-017