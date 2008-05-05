Создание онлайн сервиса - аналог sms3.ru + Дополнительный функционал. Прошу указывать цены за 100% аналог sms3. Стоимость разработки дополнительного функционала - договорная. Опыт создания web сервисов ...
Флеш + JS
Есть 50 обьектов при подводе должна показываться информация из БД (бд уже есть) при клике на обьект должна быть еще вложеность обьектов рядом = все псд есть нужно только сделать при подводе чтобы инфа во флешке из БД показывалась)
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