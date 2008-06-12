Создать систему электронных журналов

Так как для проекта была лишь идея, Дмитрий со слов оформил ТЗ и предложил ряд новых идей и методов реализации системы. Сделал работу качественно и в срок. Система была принята с первого разу. Очень рад что не ошибся в выборе исполнителя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.