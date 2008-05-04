Пока думаем над тем как и с кем будем повышать в топ созрел еще один проект. сделать конструкторы как на сайте www.overnightprint.ru либо https://retail.1to1postcards.com/flasheditor.aspx?TemplateID=879&CompanyID=1&UserID=0 ваше предложение, только реальные, оплата по факту! ...
Социальная сеть
Региональная социальная сеть "Zabaikalye.Net"
Разделы:
- Форумы
- Объявления
- Каталог фирм
- Каталог сайтов
- Чат
- Блоги
- Система мгновенных сообщений
ToDo:
- Документация
- Доработка ядра
- Тестирование
Дополнительно:
Необходимость в революционной переделке отсутствует, необходима работа над ошибками, улучшение и развитие.
Необходим Реверс-Инженеринг создание полноценой документации и руководств.
Так как проект очень масштабный необходимо подойти к его выполнению очень ответственно. Чем больше специалистов будет задействовано тем выше стабильность проекта. По этой причине в настоящее время создаю команду проекта.
Так же для упрощения выполнения проекта собираю портал разработки, так как одной аськой здесь не обойтись.
Заявки фрилансеров
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