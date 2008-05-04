Региональная социальная сеть "Zabaikalye.Net"

Разделы:

- Форумы

- Объявления

- Каталог фирм

- Каталог сайтов

- Чат

- Блоги

- Система мгновенных сообщений

ToDo:

- Документация

- Доработка ядра

- Тестирование

Дополнительно:

Необходимость в революционной переделке отсутствует, необходима работа над ошибками, улучшение и развитие.

Необходим Реверс-Инженеринг создание полноценой документации и руководств.

Так как проект очень масштабный необходимо подойти к его выполнению очень ответственно. Чем больше специалистов будет задействовано тем выше стабильность проекта. По этой причине в настоящее время создаю команду проекта.

Так же для упрощения выполнения проекта собираю портал разработки, так как одной аськой здесь не обойтись.