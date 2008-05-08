Необходима доработака интернет-магазина shop-script, точнее его партнерской программы. В стандартном движке покупатель становится рефералом по ссыле http://shop/index.php?refid=0000. Нужно дописать, чтобы работало http://shop/index.php?productID=0000?refid=0000 или http://shop/index.php?refid=0000?productID=0000 так же на категорию http://shop/index.php?categoryID=0000?refid=0000 или http://shop/index.php?refid=0000?categoryID=0000. Тоесть ...
Скрипт для создания страниц на сервисе гуглноутбук
Скрипт или десктопное приложение или плагин для Firefox для облегчения создания страниц на сервисе google.com/notebook
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