Скрипт для создания страниц на сервисе гуглноутбук

Необходима доработака интернет-магазина shop-script, точнее его партнерской программы. В стандартном движке покупатель становится рефералом по ссыле http://shop/index.php?refid=0000. Нужно дописать, чтобы работало http://shop/index.php?productID=0000?refid=0000 или http://shop/index.php?refid=0000?productID=0000 так же на категорию http://shop/index.php?categoryID=0000?refid=0000 или http://shop/index.php?refid=0000?categoryID=0000. Тоесть ...