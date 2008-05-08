Скрипт для создания страниц на сервисе гуглноутбук

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки215 просмотров

Скрипт или десктопное приложение или плагин для Firefox для облегчения создания страниц на сервисе google.com/notebook

17 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TimurKA
Тимур 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$200
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно работать с этим заказчиком. Оплата - сразу по факту. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

TimurKA
Тимур 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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