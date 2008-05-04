Нужен скрипт на phpCAKE

Нужно написать админку в среде phpCake.

админка - по сути интерфейс для ввода/вывода текстовых данных в БД + возможность логиниться администратору.

таблиц в БД около 5.

подробное тз прикреплено.

возможно к этому еще нужно будет прикрутить PayPAl.

пожалуйста указывайте цену с PayPal и без.

сроки 1-2 дня. оплата через СБС.

если Вы быстро и качественно с этим справитесь, то будем работать дальше над пользовательским интерфейсом.

С уважением,

Олег