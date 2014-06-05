Нужна система SMS биллинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок201 просмотр

К интернет магазину требуется прикрутить систему смс-биллинга.

Скрипт магазина самописный. Уже подключена система платежей через wm.

Компания смс биллинга - http://russianbilling.com/

17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$150
Давно было. Не помню как и что было поделано. Наверное хорошо ).
Отличный заказчик, приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

AlexWeb
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
40 отзывов
17 лет назад

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