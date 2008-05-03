Сделать поиск для движка dle

Есть сайт на движке DLE, но его поиск не устраивает, хотели бы систему поиска переделать.

Суть переделки: Поиск должен искать в НАЗВАНИИ новости первую букву, выводить все данные, при вводе второй буквы, редактирвоать поиск и так далее.

К примеру: Ищем фильм под названием "Терминатор". Вписывает "Т" - поиск формирует все новости у которых первая буква "Т", потом пишем "Те" - он опять пересматривает все новости и выдает результат и так далее, если сразу вписали Терминатор - он должен его вывести, если он на сайте есть.

Оставляйте аську и цену (сроки).

P.S. Для движка dle 6,0