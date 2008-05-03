Необходимо скрыть страницу(ы) на html php или отдельную папку от поисковых систем Яндекс Рамблер, Гугл и др. (только для поисковиков) При этом, при посещении ботом, ему выдавалась ошибка, нет страницы, а если откроет юзер, ...
Создание форума
Мне нужен форум такой как здесь http://lutecia.carnage.ru/forum.pl
указвайте цену и сроки !
аська 178150228
про предоплату заикатся только тогда, когда будет сделано не менее 60% работы, и работа эта будет идти быстро !
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