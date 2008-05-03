Суть: мне нужно сделать вип модуль для моего сайта, суть его в том, что вип пользователь может делать Видео на весь Экран, а обычный пользователь нет, при оплате ему на ПМ присылается 25 значный ...
Создание спортивной базы данных
Необходимо создать многоступенчатую БД для спортивного сайта, включающую "Информация по Чемпионату"->"Информация по каманде из этого Чемпионата" -> "Информация по игроку из этой команды". Система управления к базе, позволяющая изменять, дополнять содавать новые составляющие.
"Информация по Чемпионату": Новости, Команды, Календарь игр, Турнирная таблица, Результаты матчей, Стадионы, Судьи, эмблема чемпионата
"Информация по каманде из этого Чемпионата":Состав, Фото, Все матчи, Стадион команды, Главный тренер, Владелец, фото формы клуба
"Информация по игроку из этой команды": амплуа, гражданство, родился, рост, вес, фото игрока
Примеры можно посмотреть по ссылкам:
http://www.championat.ru/football/_england.html
Выбранный исполнитель
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