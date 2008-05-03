Редактирование шаблона Shop Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки125 просмотров

Необходимо добавить на главную страницу интернет-магазина небольшой текст в подходящем стиле.

Стучать в icq

17 лет назад
YandexSEO
Сергей 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

oleg15
Олег 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было работать. Задача поставлена чётко и ясно. Оплата не заставила себя ждать. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

oleg15
Олег 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
17 лет назад