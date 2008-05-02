В принципе то не просто сайт , а не большой интернет магазин... пока еще полного ТЗ нет, и нет фотографий с описанием и ценами... (в процесе) По времени исполнения заказа не ...
К сайту прикрутить платежные системы
Необходимо к сайту прикрутить платежные системы PayPal, VISA ,Mastercard.
Предлагайте сроки и цены.
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