Здравствуйте! Для постоянного сотрудничества требуется флэшер. На данный момент нужно сделать баннер один в один, как на htp:_ //www.wolfappliance.com/ (исключая скролл с продукцией), только на русском. ...
Оптимизация кода PHP(формы, пользователи)
ВНИМАНИЕ: необходимо личное присутствие фрилансера в Москве.
Формы, сессии, пользователи, возможно AJAX.
Есть сайт, необходимо оптимизировать работу некоторых его частей.
Заявки фрилансеров
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