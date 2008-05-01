Сделать интерфейс к вебсервису (SOAP в PHP)

Есть некоторый вебсервис, с 4 методами (иль как они там называются)

Надо интегировать все это в PHP.

Я не могу счас правильно поставить задачу, но для тех кто заинтересуется готов разжевать ламерским языком что требуется.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПРИМЕРНОЙ СТОИМОСТИ УДАЛЯЮ НЕ ГЛЯДЯ