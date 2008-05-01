Сделать интерфейс к вебсервису (SOAP в PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок189 просмотров

Есть некоторый вебсервис, с 4 методами (иль как они там называются)

Надо интегировать все это в PHP.

Я не могу счас правильно поставить задачу, но для тех кто заинтересуется готов разжевать ламерским языком что требуется.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПРИМЕРНОЙ СТОИМОСТИ УДАЛЯЮ НЕ ГЛЯДЯ

PHP
17 лет назад
gvido
Гвидо 
48 лет
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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