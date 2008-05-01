Создание флэш игры

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок244 просмотра

Необходимо написать не очень дорогостоющий скрипт новой on-line игрушки! Необходимо сайт к игре, клиент, удобная и простая админка, полный функционал, интересный замысел игры!!! Приблизительные примеры : Timezero , Легенда : Наследие дракона!!! Обязательно подробная инструкция по усатновке на русском языке )))

17 лет назад
ztaz
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров