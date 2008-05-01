Модуль должен уметь рассчитывать стоимость заказа по формуле (например: цена визиток = колличество х цена выбранной бумаги (из списка) х размер выбранной скидки(чекбокс) подробности и примеры покажу. Только тем, ...
Создание модулей под Joomla
День добрый, требуется создать два простейших модуля для Joomla
Все довольно просто
ОДин - это модуль календаря.
Второй - модуль погоды
За подробностями в приват.
Выбранный исполнитель
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