Создание модулей под Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

День добрый, требуется создать два простейших модуля для Joomla

Все довольно просто

ОДин - это модуль календаря.

Второй - модуль погоды

За подробностями в приват.

Joomla
17 лет назад
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Evgen_S
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Evgen_S
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
17 лет назад