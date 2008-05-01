Подравить 2 строчки кода в Shop Script Premium1.24

В Shop Script Premium1.24 есть партнерка

если её включит то партнерский процент берется от суммы оплаты и суммы доставки, мне надо чтобы процент брался только от товара.

Например:

Товар:10$ стоимость доставки 10$ партнерское вознаграждение 10%

----------------------------

при таком раcкладе партеру на баланс бросается 2$ (т.е 10% берется от 20$)

мне нужно чтобы партнеру на баланс ложился 1$ (т.е 10% берется от 10$ баксов т.е. только от стоимости товара)