Интегрировать шаблон по МодХ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок164 просмотра

Нужно просто сверстать шаблон под данную CMS и прописать следующие модули - поиск, меню, динамический контент и динамические заголовки, мета и дескрипшн. Шаблон уже сверстан, нужно просто его интегрировать.

Задание тестовое, на Ваше знание данной CMS.

Жду ответов. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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