Необходимо доделать скрипт: Пример: http://dvd.terrax.ru/test/index.php 1. Оптимизация под поисковики (добавление мета тегов) 2. Создание отдельных страниц для товара 3. Похожие товары и т.д. Подробнее ...
Интегрировать шаблон по МодХ
Нужно просто сверстать шаблон под данную CMS и прописать следующие модули - поиск, меню, динамический контент и динамические заголовки, мета и дескрипшн. Шаблон уже сверстан, нужно просто его интегрировать.
Задание тестовое, на Ваше знание данной CMS.
Жду ответов. Спасибо.
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