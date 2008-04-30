Программинг портала

Нужна верстка и программирование.

Информационно развлекательный портал ( не в вашем городе )

1) Будут каталоги организаций, афиша фильмов и концертов, в них фото и текстовое описание

2) Доска объявлений. В ней пользователи добавляют текстовое объявление с картинкой на определенный срок, который они указывают сами, с последующей возможностью редактирования и закрытия объявления.

3) Новостная лента (добавление новости - добавление текста + картинка)

4) Регистрация пользователей + пользовательское меню.

Пользователь может:

- добавлять новости, организации, объявления. Все это проверяется модератором.

- возможность вести блог

- выкладывать фото

- отправлять сообщения другим пользователям

-возможность оставлять комментарии к новостям, фото и афишам.

Все остальные детали при встрече.

Если Вы УВЕРЕНЫ, что сможете СПРАВИТЬСЯ с этой задачей, пожалуйста, присылайте на [email protected] или на [email protected] приблизительные сроки и стоимость услуги.