Нужно доделать компонент MusicBox для Joomla, вернее написать парочку модулей не сложных
Программинг портала
Нужна верстка и программирование.
Информационно развлекательный портал ( не в вашем городе )
1) Будут каталоги организаций, афиша фильмов и концертов, в них фото и текстовое описание
2) Доска объявлений. В ней пользователи добавляют текстовое объявление с картинкой на определенный срок, который они указывают сами, с последующей возможностью редактирования и закрытия объявления.
3) Новостная лента (добавление новости - добавление текста + картинка)
4) Регистрация пользователей + пользовательское меню.
Пользователь может:
- добавлять новости, организации, объявления. Все это проверяется модератором.
- возможность вести блог
- выкладывать фото
- отправлять сообщения другим пользователям
-возможность оставлять комментарии к новостям, фото и афишам.
Все остальные детали при встрече.
Если Вы УВЕРЕНЫ, что сможете СПРАВИТЬСЯ с этой задачей, пожалуйста, присылайте на [email protected] или на [email protected] приблизительные сроки и стоимость услуги.
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