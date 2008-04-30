Небольшая доделка скрипта разбора XML

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки384 просмотра

Необходимо доделать скрипт:

Пример: http://dvd.terrax.ru/test/index.php

1. Оптимизация под поисковики (добавление мета тегов)

2. Создание отдельных страниц для товара

3. Похожие товары и т.д.

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Стучите: 365337825

15 лет назад
yura555
Yura 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров