Нужно доделать компонент MusicBox для Joomla, вернее написать парочку модулей не сложных
Небольшая доделка скрипта разбора XML
Необходимо доделать скрипт:
Пример: http://dvd.terrax.ru/test/index.php
1. Оптимизация под поисковики (добавление мета тегов)
2. Создание отдельных страниц для товара
3. Похожие товары и т.д.
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Стучите: 365337825
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