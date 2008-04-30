Исправить, модуль, написанный под joomla.

При подключении модуля, дизайн сайта ломается на странице там, где выводится содержание модуля. Содержание образуется при помощи граббера, который копирует хтмл код с одной страницы и копирует также css файл. Кроме того,в копированном хтмл коде ссылки открываются в новой странице, а в самом модуле каждая ссылка открывается в том же окне.

Нужно сделать исправление модуля. Возможно, для этого понадобится исправить css файлы сайта или же сграбленный css файл, который скачивается только один раз.

Прикладываю рисунок с багом.