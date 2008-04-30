Создание корп. портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок223 просмотра

Нужно разработать и создать корпоративный сайт для компании занимающейся продажей мебели.

Обязательно ООП PHP, Smarty, Ajax,SEO.

Полное ТЗ после отбора кандидата и просмотра портфолио.

AJAXPHP
17 лет назад
anton222
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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